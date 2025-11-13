Xã hội

Quảng Ngãi: Cáp ngầm 22kV cấp điện bị lộ thiên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Xã Vạn Tường đã phối hợp với Tổ quản lý điện Tổng hợp Dung Quất, Đội quản lý Điện Bình Sơn tổ chức tuần tra, canh gác thường xuyên; đồng thời, giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.

Lê Phước Ngọc
Ngành chức năng chăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại vị trí cáp ngầm 22kV lộ thiên còn mang điện. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)
Ngành chức năng chăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại vị trí cáp ngầm 22kV lộ thiên còn mang điện. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn là công trình hạ tầng trọng yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 13 vừa qua, tại vị trí cột 86 XT 470/DQU đầu tuyến cáp xuyên biển (thuộc khu vực thôn Thanh Thuỷ, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) đến mép nước với chiều dài 60 mét đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở cũng đã làm ngã đổ, hư hỏng nặng trụ biển cảnh báo và làm cáp ngầm 22kV lộ thiên. Đáng chú ý, cáp ngầm vẫn còn dẫn điện nên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cao.

Anh Nguyễn Thanh Quân, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phản ánh, tình trạng cáp ngầm có điện áp cao nổi trên bãi cát như vậy cực kỳ nguy hiểm.

Nếu không chú ý quan sát rất dễ xảy ra tai nạn chết người. Rất mong chính quyền địa phương có phương án xử lý hiệu quả để người dân yên tâm.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Vạn Tường Lữ Thế Lâm thông tin, sau khi phát hiện sự cố, xã đã chủ trì, phối hợp với Tổ quản lý điện Tổng hợp Dung Quất, Đội quản lý Điện Bình Sơn tổ chức tuần tra, canh gác thường xuyên; đồng thời, giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.

Cũng theo ông Lữ Thế Lâm, xã cũng chỉ đạo lực lượng chức năng triệt để ngăn chặn, không cho người và các phương tiện không có phận sự tiếp cận.

Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang an toàn tuyến cáp như neo đậu tàu thuyền, dựng chòi, cắm cọc, khai thác hải sản, khai thác cát trái phép trong phạm vi 200 mét (tính từ tuyến cáp ngầm ra mỗi bên 100 mét).

Cùng với đó, chủ động làm việc, thông báo trực tiếp đến các chủ tàu, các hộ dân hoạt động kinh tế ven biển về khu vực cấm neo đậu, cấm khai thác để họ nắm rõ, tuân thủ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng đang tiến hành khảo sát, lên phương án khắc phục, sửa chữa vị trí cáp ngầm đầu bờ thuộc thôn Thanh Thuỷ, xã Vạn Tường./.

(TTXVN/Vietnam+)
