Phát hiện hơn 15 tấn thịt, nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc phát hiện số lượng lớn thịt động vật và nội tạng đông lạnh chưa rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể trước đó, chiều 14/12, Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh N.T.T (trên đường 786, xã Bến Cầu) - hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang vận hành 3 kho đông lạnh, trong khuôn viên tập kết hàng trăm thùng hàng đông lạnh, mỗi thùng có khối lượng từ 10 đến 20 kg.

Qua kiểm tra, số hàng hóa này chủ yếu là thịt động vật đông lạnh các loại như thịt heo, thịt bò, thịt gà…, trên bao bì có in chữ nước ngoài.

Tiếp tục kiểm tra các kho đông lạnh còn lại, đoàn kiểm tra phát hiện số lượng lớn thịt động vật và nội tạng các loại. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng không thể hiện đầy đủ hoặc không có thông tin về nhãn mác, hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh chưa xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa. Theo ước tính ban đầu, tổng khối lượng thịt động vật và nội tạng các loại bị phát hiện tại cơ sở này lên đến hơn 15 tấn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

