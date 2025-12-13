Cần Thơ: Khống chế đối tượng trốn cai nghiện, chống người thi hành công vụ

Ngày 13/12, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an phường Long Tuyền đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Trương Văn Bắc về hành vi chống người thi hành công vụ và trốn tránh chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đây là đối tượng manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm để cố thủ và tấn công lực lượng chức năng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an phường Long Tuyền phát hiện đối tượng Trương Văn Bắc (sinh năm 1987, thường trú tại khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền) đã lén lút trở về địa phương sau một thời gian lẩn trốn.

Bắc là đối tượng đã có quyết định của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 24 tháng từ đầu tháng 11/2025.

Tuy nhiên, đối tượng này đã ngoan cố không chấp hành và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Khoảng 21 giờ ngày 11/12, ngay khi nhận được tin báo của người dân về sự xuất hiện của Bắc, Công an phường Long Tuyền đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến nơi ở của đối tượng để thực hiện lệnh đưa đi cai nghiện.

Thay vì chấp hành các quy định của pháp luật, Trương Văn Bắc cùng vợ là Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (sinh năm 1991, cùng trú tại địa chỉ trên) đã có thái độ chống đối quyết liệt.

Cả hai liên tục sử dụng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Manh động hơn, Bắc còn sử dụng dao phóng lợn và chỉa tự chế để tấn công lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Khi không thể thoát ra ngoài, đối tượng đã rút vào trong nhà, khóa chặt cửa để cố thủ.

Trong suốt thời gian này, dù lực lượng Công an đã kiên trì vận động, thuyết phục nhưng Bắc vẫn tỏ ra hung hãn, liên tục dùng gạch đá ném vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhận định tính chất phức của vụ việc, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý.

Yêu cầu đặt ra là phải khống chế thành công đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng làm nhiệm vụ và cả bản thân đối tượng.

Sau nhiều giờ bao vây, đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/12, tổ công tác đã tiến hành phá cửa và khống chế đối tượng, thu giữ toàn bộ hung khí. Quá trình bắt giữ diễn ra an toàn, đúng quy trình nghiệp vụ.

Ngay sau đó, đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an phường Long Tuyền làm việc.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Trương Văn Bắc để xử lý theo quy định pháp luật./.

