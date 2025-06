Hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân bị bắt khi đang trên đường vào Nam

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết khoảng 2 giờ 30 phút ngày 8/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an) khi cả 2 đang trên đường lẩn trốn vào miền Nam.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Hoàng Khiêm (sinh năm 1997, trú ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) án phạt 26 năm 4 tháng 14 ngày và Bùi Văn Chúc (sinh năm 1985, trú ở xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) án phạt 10 năm.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 7/6, cán bộ Trại giam Thanh Xuân phát hiện các đối tượng nêu trên bỏ trốn khỏi phòng giam nên đã báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam (Bộ Công an), cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức truy bắt.

Khoảng 2 giờ 10 phút ngày 8/6, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp tại địa bàn xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) có hai đối tượng sử dụng dịch vụ taxi có biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây chính là hai đối tượng đã trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân trước đó.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, khi các đối tượng này đến ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh chờ bắt xe thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An khống chế, bắt giữ.../.

Thanh Hóa: Truy bắt phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam vào sáng 1/4 Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang truy tìm Dương Hữu Duy, 30 tuổi, quê ở xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, vừa bỏ trốn vào sáng 1/4.