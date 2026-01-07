Lâm Đồng: Nóng tình trạng san lấp, cải tạo mặt bằng không phép cản trở dòng chảy

Trong hơn 1 tháng qua, nhiều hộ dân tại các phường Nam Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc san lấp, cải tạo mặt bằng quy mô lớn khi chưa được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý hơn, tại nhiều vị trí, việc đào đắp, san lấp đất có dấu hiệu ảnh hưởng tới các hộ dân liền kề cũng như vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Cải tạo, san lấp ven quốc lộ

Từ đầu tháng 12/2025, Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông đã phát hiện, lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại khu vực đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận phường Nam Gia Nghĩa.

Theo đó, một hộ dân bị xác định đã tự ý lắp đặt cống thoát nước, san lấp, cải tạo đất trên quy mô lớn và vi phạm hành lang an toàn giao thông. Kết quả làm việc giữa chính quyền địa phương với các bên liên quan xác định, chủ sử dụng đất là N. T. N (trú phường Nam Gia Nghĩa) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và lấn chiếm hành lang kết cấu an toàn đường bộ, hành lang sông suối.

Tổng diện tích vi phạm hơn 7.700 m2; trong đó, có hơn 1.700 m2 nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quan sát của phóng viên TTXVN tại hiện trường cho thấy, khu vực được cải tạo, san lấp và xây dựng cống thoát nước khi chưa được cấp phép nằm ven đường Hồ Chí Minh (tại Km 1908+700). Đây là đoạn đường được lắp hộ lan cứng và tiếp giáp với dòng suối nhỏ. Việc san lấp, cải tạo mặt bằng có dấu hiệu lấn, chiếm, ảnh hưởng tới dòng chảy tại khu vực này.

Theo một số hộ dân, việc san lấp, cải tạo mặt bằng tại đây được thực hiện trên quy mô lớn và diễn ra trong nhiều ngày với nhiều phương tiện cơ giới như máy múc, xe lu… Các hộ dân lo ngại việc san lấp, cải tạo đất tại đây làm thu hẹp dòng suối và sẽ cản trở dòng thoát lũ, gây ngập úng vào mùa mưa.

Theo biên bản làm việc do Phòng Kinh tế phường Nam Gia Nghĩa chủ trì vào cuối tháng 12/2025, các bên thống nhất yêu cầu chủ sử dụng đất dừng mọi hoạt động xây dựng, san lấp tại vị trí này. Đồng thời, phường sẽ phối hợp với các bên liên quan củng cố hồ sơ, thủ tục để xử lý các hành vi vi phạm của chủ sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lâm Đồng, ông Phan Văn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Gia Nghĩa cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ và xử lý, xử phạt theo đúng quy định.

Trước mắt, phường đã chỉ đạo tạm ngưng mọi hoạt động xây dựng, san lấp tại vị trí này, nếu phát hiện tiếp tục vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Lo ngại việc san lấp ảnh hưởng các hộ dân liền kề

Người dân lo ngại việc san lấp, xây dựng gây cản trở dòng chảy và gây ngập úng, sạt lở vào mùa mưa. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tại phường Đông Gia Nghĩa, 2 vị trí san lấp mặt bằng với quy mô khá lớn cũng khiến nhiều hộ dân lo ngại việc thu hẹp dòng chảy, gây ngập úng vào mùa mưa cũng như ảnh hưởng tới việc sử dụng đất của các hộ dân liền kề.

Theo đó, tại khu đất thuộc khu tái định cư 24ha cũ, nay thuộc địa giới hành chính tổ dân phố 5 đã được san lấp, cải tạo mặt bằng rầm rộ nhiều ngày nay.

Ông H., một hộ dân sinh sống liền kề tại khu vực này cho biết việc đào đắp, san lấp đất trên quy mô lớn được tiến hành cả ngày lẫn đêm. Người dân không những bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và bụi bặm, mà còn lo ngại việc dòng suối bị san lấp, cải tạo trái phép sẽ gây ngập úng, ảnh hưởng dòng chảy sau này.

Quan sát của phóng viên tại hiện trường vào ngày 6/1 cho thấy, nhiều máy múc, xe ben đang đào, múc đất và vận chuyển từ các vị trí cao đổ vào vị trí thấp. Một người làm công tại đây cho biết đang được thuê cải tạo mặt bằng để trồng cà phê.

Khi phóng viên hỏi các nội dung liên quan tới việc kiểm tra, cấp phép của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, cũng như việc lấn ao, suối thì người này không trả lời.

Tương tự, một tại khu vực nằm ven tuyến tránh đô thị Gia Nghĩa (thuộc địa giới hành chính phường Đông Gia Nghĩa) cũng được san lấp, cải tạo mặt bằng với quy mô lớn và có nhiều dấu hiệu đắp, đổ đất làm thu hẹp dòng suối, cản trở dòng thoát lũ.

Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo phường Đông Gia Nghĩa để trao đổi các thông tin liên quan. Vị này cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra thực tế và chỉ đạo các phòng ban liên quan trao đổi, cung cấp thông tin nhưng đến nay phóng viên chưa nhận được phản hồi./.

