Khởi tố đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 8/1, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (sinh năm 1980) trú tại khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái (được biết đến là một Facebooker) bị bắt về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117 - Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo trình tự pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

