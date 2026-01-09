Mở rộng điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản tại TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nạn nhân cũng là thủ phạm lừa đảo 2,5 tỷ đồng

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản (liên quan đến hành vi đòi nợ thuê) do Hồ Thành Được, Lê Tuấn Phong cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự) đã tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 07 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng vừa bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Tấn (sinh năm 1977, ngụ tại Phường Long Bình), Nguyễn Hữu Tính (sinh năm 1987, ngụ tại Phường Long Phước), Nguyễn Thanh Linh (sinh năm 1991, ngụ tại Phường Bình Trưng), Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 1988, ngụ tại Phường Long Trường), Trần Anh Nghĩa (sinh năm 1991, ngụ tại Phường Thạnh Mỹ Tây), Trương Công Định (sinh năm 1996, ngụ tại Phường Cát Lái) và Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1992, ngụ tại Phường Long Trường). Hành vi của các đối tượng này tiếp tục được làm rõ để xử lý triệt để theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, quá trình điều tra sâu vụ việc đã phát hiện một tình tiết bất ngờ, cho thấy tính chất phức tạp và xuyên tạc của các đường dây phạm tội. Người bị hại trong vụ cưỡng đoạt tài sản do nhóm Hồ Thành Được gây ra được xác định là Nguyễn Trung Thế Lữ (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, cũng chính Nguyễn Trung Thế Lữ lại trở thành đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Trung Thế Lữ đã nhắm vào bà B.T.H (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú phường Cầu Kiệu). Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và lòng tin của bà H., đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối. Thế Lữ khẳng định bản thân có mối quan hệ, quen biết rộng và có thể “kết nối”, “lo lót” để giúp đỡ cho 4 nhân viên của bà H. đang bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Trung Thế Lữ hoàn toàn không có khả năng cũng như không hề liên hệ với bất kỳ cá nhân nào như lời hứa hẹn. Toàn bộ số tiền nhận được từ bà H., tổng cộng lên đến 2,5 tỷ đồng, đã bị Thế Lữ sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Hành vi này đã đủ cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra toàn diện vụ án. Mục tiêu là làm rõ toàn bộ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan ở cả hai nhóm hành vi phạm tội nêu trên, để xử lý nghiêm minh, triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về sự phức tạp của các loại tội phạm có tổ chức và tính liên hoàn, đan xen giữa các nhóm đối tượng./.