Điều tra vụ nổ khiến hai phụ nữ tử vong tại Gia Lai

Ngày 11/1, ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai), xác nhận chiều 10/1, trên địa bàn xã xảy ra một vụ nổ nghi do bom còn sót lại sau chiến tranh khiến hai người tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 10/1, bà Nguyễn Thị T. (47 tuổi, trú thôn Tân Ốc) đến nhà bà Đặng Thị C. (63 tuổi, trú thôn Vạn Định, cùng xã) để mua phế liệu. Trong quá trình phân loại phế liệu thì xảy ra vụ nổ.

Hậu quả vụ nổ khiến bà Đặng Thị C. tử vong tại chỗ; bà Nguyễn Thị T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị nhưng cũng đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra./.

