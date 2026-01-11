Khai mạc chương trình hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18

Ngày 11/1, Chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ phát động Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho hay suốt 17 năm qua, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, kết nối hàng triệu tấm lòng thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước, đóng góp hàng trăm nghìn đơn vị máu quý giá cho ngành y tế. Nhưng hơn cả những con số, điều đáng trân trọng nhất chính là tinh thần sẻ chia đã thấm sâu vào cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ - những người sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi nhận lại.

Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ không chỉ tiếp nối một hành trình đã thành hình, mà còn mang theo khát vọng làm sâu sắc hơn nhận thức của xã hội về hiến máu tình nguyện, đó là hiến máu không phải là việc làm nhất thời, mà là một trách nhiệm công dân, một biểu hiện cụ thể của tình yêu thương con người.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại buổi lễ phát động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm chia sẻ vì cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Giọt máu để cứu người, để chữa bệnh, giọt máu để đem lại hạnh phúc cho cộng đồng, giọt máu để thắp sáng niềm tin, lòng nhân ái trong con người.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức, phối hợp các đơn vị cùng đồng hành đã trở thành sự kiện hằng năm, được nhiều tỉnh, nhiều thành phố, được người dân cả nước hưởng ứng.

Trong những năm gần đây, lễ phát động Chủ Nhật Đỏ thường xuyên được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đã thu được khoảng gần 2.000 đơn vị máu mỗi lần, là thành tích cao nhất ở trong cả nước. Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị đăng cai tổ chức lễ phát động Chủ nhật Đỏ lần thứ 18.

Tại lễ phát động, nhiều cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho chương trình Chủ Nhật Đỏ và hoạt động hiến máu được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra đến hết tháng 3/2026. Chương trình do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc./.

Cả nước tiếp nhận gần 1,7 triệu đơn vị máu từ những người hiến tình nguyện Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, năm 2025 toàn quốc đã vận động, tiếp nhận 1.748.935 đơn vị máu, đạt 94% chỉ tiêu kế hoạch, tương đương 1.74% dân số hiến máu.