Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp: Cần chủ động phòng chống dịch từ sớm

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước có 181.200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 36 trường hợp tử vong.

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cảnh báo, các địa phương không chủ quan với sốt xuất huyết và cần chuẩn bị chủ động phòng chống dịch cho năm 2026.

Bệnh nhân tình trạng nặng và diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 19/12 đến ngày 26/12, toàn thành phố ghi nhận 100 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã; trong đó có Từ Liêm, Bạch Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ...; 0 ca tử vong; giảm 17 trường hợp so với tuần trước.

Cộng dồn năm 2025 Hà Nội đã ghi nhận 6.516 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 0 ca tử vong; số mắc giảm 29% so với cùng kỳ năm 2024, bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) mới tiếp nhận và điều trị một trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nặng và phức tạp. Bệnh nhân nam N.M.C, 51 tuổi, ở tại Hà Nội, thể trạng thừa cân, có nhiều bệnh lý nền mạn tính.

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao từng cơn, nhiệt độ dao động 39-40 độ C, kèm đau mỏi người, ho khan, ăn uống kém. Người bệnh được gia đình đưa vào cơ sở y tế khám và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện xuất huyết và sưng nề vùng mu tay phải nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 5 của bệnh, kèm suy gan.

Qua thăm khám, bác sỹ thấy bệnh nhân có bụng chướng, siêu âm phát hiện dịch ổ bụng. Ngay sau đó, người bệnh được an thần, thở máy, sử dụng đồng thời Adrenalin và Noradrenalin để duy trì huyết áp, đồng thời tiến hành lọc máu liên tục, truyền các chế phẩm máu và chọc dẫn lưu ổ bụng. Tuy nhiên, tình trạng suy gan tiếp tục tiến triển, lượng dịch thoát ra nhiều, suy hô hấp ngày càng nặng. Các bác sỹ buộc phải chuyển bệnh nhân sang hỗ trợ bằng ECMO-VV, tăng liều vận mạch, tiên lượng trở nên rất nặng nề.

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trong tình trạng nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thạc sỹ Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, có nhiều bệnh lý nền nên việc duy trì huyết áp đã phải sử dụng cùng lúc hai loại vận mạch. Dù đã được điều trị tích cực với đầy đủ các biện pháp hồi sức hiện đại, diễn biến bệnh vẫn vô cùng phức tạp, suy gan và suy hô hấp không cải thiện. Trước tình trạng suy gan, suy hô hấp tiến triển nhanh, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có tiên lượng rất xấu, nguy cơ khó qua khỏi.

Cần sớm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch

Từ trường hợp bệnh nhân trên, Bác sỹ Phạm Văn Phúc phân tích, sốt xuất huyết có thể trở thành bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền như béo phì, tim mạch, đái tháo đường, suy gan, suy thận hoặc các tình trạng khiến hệ miễn dịch suy giảm. Bệnh thường chuyển sang giai đoạn nguy hiểm nhất trong khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát sốt. Nếu thoát huyết tương nhiều, người bệnh có thể rơi vào sốc, kèm xuất huyết dưới da, niêm mạc, nội tạng, hoặc tràn dịch màng bụng, màng phổi. Những trường hợp nặng có thể nhanh chóng dẫn đến suy đa tạng như suy gan, suy thận, suy hô hấp.

Trường hợp bệnh nhân nam 51 tuổi là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết trên nền bệnh lý mạn tính. Phòng bệnh vẫn là giải pháp quan trọng nhất.

Bộ Y tế đã sớm dự báo nguy cơ gia tăng sốt xuất huyết từ đầu năm 2025 và ban hành nhiều chỉ đạo quyết liệt. Thực tế cho thấy dịch bệnh đã tăng trong nửa cuối năm. Đáng lưu ý, dù số ca có xu hướng giảm vào các tháng cuối năm, tình hình vẫn cao hơn nhiều năm trước.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, qua thực địa và kiểm tra, giám sát bệnh sốt xuất huyết tại một số tỉnh phía Nam, lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh đánh giá cao nỗ lực của địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và sốt xuất huyết nói riêng, trong bối cảnh phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn như sắp xếp bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại mạng lưới y tế cơ sở.

Tiến sỹ Nguyễn Trọng Khoa cảnh báo dịch sốt xuất huyết có thể kéo dài sang năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống y tế đang trong giai đoạn chuyển đổi tổ chức. Vì vậy, các tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch năm 2026 với dự báo sát thực tế, phân bổ nguồn lực hợp lý và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động chỉ đạo./.

