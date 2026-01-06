Hoàn tất hướng dẫn chính sách nhà ở xã hội theo Luật Dân số trước 15/5

Tại buổi họp công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 13 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có Luật Dân số, đại diện Cục Dân số (Bộ Y tế) đã thông tin tới báo chí liên quan đến chính sách hưởng nhà ở xã hội được quy định trong luật.

Thông tin liên quan đến chính sách "Duy trì mức sinh thay thế" (Điều 14), trong đó có chính sách "Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có đủ 2 con đẻ trở lên," ông Phạm Vũ Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết một trong những mục tiêu của Luật Dân số là duy trì vững chắc mức sinh thay thế.

Ông Phạm Vũ Hoàng cho biết bên cạnh những quy định mang tính khung, nguyên tắc, giải pháp, Luật còn có các quy định cụ thể, trong đó có quy định về việc bổ sung đối tượng được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Luật Dân số đã có những chỉnh sửa, bổ sung cụ thể tại Điều 29, liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, trong đó Khoản 3 quy định chi tiết việc điều chỉnh các Điều 76, 77, 78 và 79 của Luật Nhà ở về đối tượng và điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội.

"Hiện nay, chúng tôi đang tham mưu với Chính phủ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành Luật, gồm các nghị định và thông tư của Bộ Y tế. Đồng thời, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024, quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Dự kiến, các nội dung này sẽ được hoàn thành trước ngày 15/5/2026," lãnh đạo Cục Dân số cho hay./.

