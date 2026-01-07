Tăng tốc thi công Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Chiều ngày 7/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh với sự tham gia của lãnh đạo địa phương cùng đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu thi công.

Theo đó, thời gian thi đua từ nay đến hết ngày 30/4/2026. Đơn vị thi công cam kết tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công liên tục, tăng ca kíp với mục tiêu hoàn thành các mốc tiến độ trọng tâm theo kế hoạch, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình, tiến độ, an toàn điện, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh công trường và tuân thủ quy định của pháp luật.

Đơn vị thi công tăng cường nhân lực, cán bộ kỹ thuật, bổ sung máy móc, thiết bị thi công hiện đại, phù hợp với tính chất công trình bệnh viện quy mô lớn; đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, vật liệu, thiết bị phục vụ thi công, không để xảy ra tình trạng gián đoạn; tổ chức nhiều mũi thi công, làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Mô hình dự án bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Theo ông Dương Trí Trung-Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, Dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau được triển khai xây dựng vào ngày 19/4/2025, có diện tích trên 12 ha, với quy mô 1.200 giường bệnh với tổng kinh phí đầu tư 3.300 tỷ đồng.

Công trình gồm khối nhà chính cao 9 tầng, diện tích sàn hơn 108.771 m2 được trang bị đầy đủ các hệ thống kỹ thuật tiên tiến hiện đại đáp ứng nhu cầu khám bệnh của nhân dân.

Đến nay, dự án hoàn thành hạng mục công trình gói thầu số 8 (san lấp mặt bằng, cổng, tường rào, nhà bảo vệ). Bên cạnh đó, gói thầu số 27 gồm khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, cấp thoát nước khối lượng đến 31/12/2025 giá trị khối lượng thực hiện đạt 76,8%.

Đối với gói thầu số 60 (khối nhà tâm thần, khối nhà truyền nhiễm, nhà kỹ thuật, nhà lưu trú thân nhân, nhà đại thể, bãi xe; nhà xe cấp cứu, nhà trực bảo trì; phòng bơm, bể nước, phòng bảo trì, bể phóng xạ, bệ đỡ bồn oxy; nhà chứa lò đốt rác, phòng rác y tế; cấp thoát nước; thử tĩnh tải cọc) đến nay khối lượng thực hiện đạt 21,1%. Gói thầu 61 về hạ tầng kỹ thuật đến nay khối lượng công trình đạt trên 41%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời khẳng định, Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau là một trong những công trình trọng điểm của địa phương, người dân Cà Mau mong chờ đợi công trình hoàn thành để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tiến hành tăng ca kíp, đảm bảo nhân sự, trang thiết bị máy móc, vật liệu,… đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chủ đầu tư tiến hành đôn đốc, kiểm tra giám sát các đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ; có giải pháp khắc phục những hạn chế khó khăn trong thời gian qua để đảm bảo tiến độ thi công trong thời gian tới. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu thi công phải chú trọng đảm bảo chất lượng công trình-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý xây dựng tỉnh Cà Mau cùng đại các nhà thầu thi công đã thống nhất ký cam kết thi đua./.

