Trực thăng vận chuyển ngư dân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền điều trị

Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lúc 5 giờ 20 phút ngày 2/1, trực thăng EC225 số hiệu 8620 của Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) đã đưa một ngư dân bị phù não cấp nguy kịch từ đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về điều trị tại Viện Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175,

Bệnh nhân là ông T.D (sinh năm 1971, ngụ tại tỉnh Gia Lai), ngư dân trên tàu cá BĐ 97884. Trước đó, người này đột ngột xuất hiện dấu hiệu choáng váng, yếu tay chân, ngã xuống sàn tàu không do chấn thương.

Sau đó, bệnh tiến triển nhanh với biểu hiện khó nói, nuốt sặc, tiểu tiện không tự chủ. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Bệnh xá đảo Nam Yết lúc 7 giờ ngày 31/12/2025.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh xá đảo Nam Yết tiến hành 3 lần hội chẩn từ xa, hướng dẫn theo dõi và điều trị tích cực.

Trong đêm 31/12/2025 và rạng sáng 1/1/2026, tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu nhanh: Tri giác giảm, liệt hoàn toàn nửa người phải, rối loạn nhịp tim, phải duy trì thuốc vận mạch.

Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi phù não tiến triển do nhồi máu não diện rộng bán cầu trái, chưa loại trừ xuất huyết não lớn, kèm rối loạn nhịp tim chậm trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, viêm phổi; các bác sỹ đánh giá tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh xá đảo Nam Yết được hướng dẫn bảo vệ đường thở, chống phù não tích cực, điều trị kháng sinh và theo dõi sát các chỉ số tim mạch, thần kinh cho bệnh nhân.

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Quân y 175 đã quyết định đề nghị Bộ Quốc phòng vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng đường không, dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong quá trình vận chuyển.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 18 giờ 30 phút ngày 1/1/2026, trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Nam và Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã lên đường bay tới đảo Nam Yết. Quá trình đưa bệnh nhân về đất liền, Tổ cấp cứu phối hợp Tổ bay thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 xử trí, điều trị cho người bệnh ngay sau khi đưa về từ đảo Nam Yết bằng trực thăng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại úy, bác sỹ Nguyễn Văn Nghĩa, Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 cho biết quá trình vận chuyển cấp cứu đường không luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là đối với bệnh nhân tiên lượng rất nặng như trường hợp này. Bệnh nhân bị tổn thương não nặng, kèm rối loạn nhịp tim và suy hô hấp, vì vậy êkíp đã phải chuẩn bị sẵn máy tạo nhịp tim ngoài da và các phương tiện kiểm soát hô hấp trước khi xuất phát.

Trong điều kiện không gian trực thăng hẹp, rung lắc, tiếng ồn lớn và hành trình bay dài trên biển, Tổ cấp cứu đã phối hợp chặt chẽ với Tổ bay duy trì độ cao bay thấp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh nhân; theo dõi sát và duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn trong suốt quá trình vận chuyển.

Ngay sau khi về đất liền, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu./.

