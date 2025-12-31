Kinh tế
Thung lũng Silicon nguy cơ trở thành “thành phố ma” vì thuế

Đề xuất áp thuế tài sản tỷ phú tại California đang làm dấy lên lo ngại về một làn sóng rút vốn và nhân tài khỏi Thung lũng Silicon, làm lung lay hệ sinh thái công nghệ từng dẫn đầu thế giới.

Minh Hiếu
Minh Hiếu
