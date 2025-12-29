Kinh tế
BYD có thể soán ngôi Tesla về doanh số xe điện toàn cầu ngay trong năm 2025?

Doanh số xe điện năm 2025 cho thấy cán cân quyền lực đang nghiêng mạnh về BYD. Trong khi Tesla đối mặt đà sụt giảm tại các thị trường chủ chốt, nhà sản xuất Trung Quốc tiến sát vị trí số một toàn cầu.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

BYD có thể soán ngôi Tesla về doanh số xe điện toàn cầu ngay trong năm 2025?

Làn sóng chốt lời kéo giá vàng châu Á xa dần mức kỷ lục

Pháp nặng gánh nợ công với đạo luật ngân sách tạm thời

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

