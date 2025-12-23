Kinh tế
Kinh doanh Tài chính Tín dụng nông thôn Chứng khoán Bất động sản Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp Thông cáo báo chí

Kim loại quý lập đỉnh lịch sử khi dòng tiền tháo chạy khỏi tài sản rủi ro

Vàng và bạc đang ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979  với hàng chục lần lập đỉnh trong năm. Trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng, kim loại quý nổi lên như nơi trú ẩn của dòng tiền lớn.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Kim loại quý lập đỉnh lịch sử khi dòng tiền tháo chạy khỏi tài sản rủi ro

Chèn ép các đại lý du lịch, Ryanair bị phạt 300 triệu USD

Samsung chi 1,76 tỷ USD mua lại mảng công nghệ ô tô của doanh nghiệp Đức

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Kim loại quý lập đỉnh lịch sử #Dòng tiền tháo chạy khỏi tài sản rủi ro #Giá vàng và bạc tăng mạnh #Nơi trú ẩn của dòng tiền lớn #Biến động tài chính toàn cầu #Chính sách và thị trường quốc tế #Ảnh hưởng đến ngành du lịch và công nghệ #Thông tin tài chính hàng ngày