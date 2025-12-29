Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Bitcoin lao dốc không phanh khiến nhà đầu tư "ngậm đắng nuốt cay"

Thị trường tiền điện tử giảm giá mạnh đã gây tác động lớn tới các doanh nghiệp từng kỳ vọng vào đồng bitcoin, khiến giá cổ phiếu lao dốc và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bong bóng tái diễn.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Bitcoin lao dốc không phanh khiến nhà đầu tư "ngậm đắng nuốt cay"
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nguy cơ nhà đầu tư phá sản khi giá bitcoin lao dốc.

Liệu gói chi tiêu 1.000 tỷ Euro của Đức có đủ sức vực dậy kinh tế châu Âu?

Chiến lược 'lạ' của các thương hiệu xa xỉ.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#bitcoin #Biến động giá Bitcoin #Tình hình Bitcoin và thị trường tiền mã hóa #Giá Bitcoin giảm mạnh #Bán tháo Bitcoin lịch sử #kỷ lục giá Bitcoin #giá Bitcoin thấp kỷ lục #dự đoán giá Bitcoin #Bitcoin và đồng USD #đầu tư Bitcoin an toàn #giá Bitcoin cao nhất #Bitcoin lập đỉnh mới #bitcoin đỉnh mới #giá Bitcoin #nhà đầu tư

Podcast mới nhất