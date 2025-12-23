Multimedia
Hàn Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết xung đột bằng cách nào?

Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan tiến hành đối thoại để chấm dứt các cuộc xung đột biên giới.

Viết Thành
Hàn Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết xung đột bằng cách nào?
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hàn Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết xung đột.

Trung Quốc kiện Ấn Độ lên WTO.

Trung Quốc lần thứ hai thử nghiệm tên lửa tái sử dụng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

