Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận sơ bộ sau nhóm họp Ủy ban Biên giới chung

Cuộc họp Ban thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan - Campuchia đã kết thúc nhanh chóng sau khi hai bên đạt một số thỏa thuận sơ bộ.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận sơ bộ sau nhóm họp Ủy ban Biên giới chung
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận sơ bộ sau nhóm họp Ủy ban Biên giới chung.

Israel tiếp tục không kích Hezbollah tại Liban.

Ukraine công bố chi tiết kế hoạch hòa bình 20 điểm.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Campuchia #đàm phán thái lan-campuchia #xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia #Xung đột biên giới Campuchia #Hòa giải Thái Lan và Campuchia #Xung đột Thái Lan–Campuchia #Đàm phán biên giới Thái Lan-Campuchia #Thái Lan Campuchia #Xung đột biên giới Thái Lan và Campuchia #Căng thẳng biên giới Campuchia #căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan #Căng thẳng Campuchia-Thái Lan #xung đột vũ trang Thái Lan-Campuchia #khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia #Xung đột Campuchia-Thái Lan và thiệt hại

XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA

Podcast mới nhất