Indonesia đứng đầu thế giới về số ca ngộ độc methanol

Indonesia đang đối mặt cuộc khủng hoảng y tế âm thầm khi số ca ngộ độc methanol cao nhất toàn cầu, tỷ lệ tử vong vượt 30%, nhiều vụ lên tới hơn 50%.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Indonesia đứng đầu thế giới về số ca ngộ độc methanol

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 đối tượng tình nghi là thành viên IS

Phát hiện mới mở ra tiềm năng chế tạo vật liệu thông minh và robot siêu nhỏ

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)
