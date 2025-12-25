Nga chú trọng đào tạo nhân lực để thích ứng kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Ngày 25/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế Nga.

Tại cuộc họp, các vấn đề về lực lượng lao động, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo và việc điều chỉnh hệ thống giáo dục cho phù hợp, cũng như việc tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp thường xuyên và vai trò của người sử dụng lao động trong việc phát triển nghề nghiệp cho nhân viên đã đặc biệt được chú trọng.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh trong 10-15 năm tới sẽ là thời kỳ đột phá công nghệ vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới, trong đó trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế lao động phổ thông, thay thế con người trong thương mại bán buôn, tài chính và quản lý hành chính nhà nước.

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nguồn nhân lực sẽ được săn đón trong các lĩnh vực như sản xuất công nghệ cao, công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục, những hoạt động chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật. Do đó, cần phải xây dựng trước các phương pháp tiếp cận để giải quyết những thách thức do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đặt ra ở cấp liên bang và khu vực.

Theo người đứng đầu nước Nga, tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 2,2% và trong 7 năm tới, nền kinh tế Nga cần có 12,2 triệu người tham gia vào nền kinh tế bằng cách phân bổ lại cơ cấu việc làm.

Tổng thống Nga nhấn mạnh các công nghệ mới đòi hỏi phải xem xét lại những chương trình hiện có và phát triển các phương pháp giảng dạy mới, cũng như đào tạo lại quy mô lớn cho giáo viên ở tất cả các cấp.

Đồng thời, quan trọng là không được đánh mất nền tảng của hệ thống giáo dục, bao gồm việc phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và kỹ năng phân tích ở học sinh và sinh viên, khả năng đánh giá một cách phê phán các đề xuất do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Ông Putin đánh giá đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế vẫn là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với sự phát triển của Nga. Các vấn đề về nhân sự không chỉ mang tính toàn diện mà còn mang tính nền tảng, thậm chí có thể nói là cơ bản, đối với sự phát triển của đất nước.

Do đó, cần phải phát triển giáo dục nghề nghiệp thường xuyên đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng, tạo điều kiện dễ dàng cho người lao động tiếp cận những chương trình đào tạo lại để nhanh chóng tiếp thu các kỹ năng mới.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban “Nhân sự” thuộc Hội đồng Nhà nước Nga kiêm Thống đốc vùng Kaluga Vladislav Shapsha cho biết ngày nay hơn 60% số học sinh Nga lựa chọn con đường sự nghiệp sau khi tốt nghiệp lớp 9 và nhìn thấy tương lai của mình trong các công việc phổ thông.

Chính nhu cầu này và nhu cầu của nền kinh tế đã hình thành nên cơ sở của dự án “Chuyên nghiệp hóa,” được khởi xướng theo chỉ thị của Tổng thống Putin.

Hiện nay, hơn 500 cụm giáo dục và công nghiệp đã được thành lập tại 86 khu vực, liên kết 1.500 trường cao đẳng và hơn 2.500 doanh nghiệp đối tác.

Đến năm 2030, sẽ có thêm khoảng 4.000 doanh nghiệp tham gia chương trình và điều này sẽ giúp đạt được mục tiêu đào tạo 1 triệu chuyên gia có trình độ cho các công ty Nga.

Ông Shapsha lưu ý rằng bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục dựa trên tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp của Bộ Lao động Nga giúp nâng cao nhận thức của sinh viên khi lựa chọn nghề nghiệp tuơng lai.

Bảng xếp hạng này hiện bao gồm gần 5.000 trường cao đẳng và đại học, có vai trò quan trọng trong sử dụng quản lý mạng lưới các cơ sở giáo dục và những cơ sở có điểm thấp nên áp dụng các chương trình phát triển và tái cấu trúc để nâng cao chất lượng đào tạo./.



Tổng thống Vladimir Putin: Kinh tế Nga tăng trưởng 1% trong năm 2025 Theo ông Putin, việc giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế là một bước đi có chủ đích để duy trì chất lượng của nền kinh tế và các chỉ số kinh tế vĩ mô, trong đó có mục tiêu kiểm soát lạm phát.