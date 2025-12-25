Nga bác tin điều chỉnh kế hoạch hòa bình Ukraine

Trên kênh Telegram ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc Bloomberg đăng tải thông tin Nga dường như đang có những điều chỉnh về kế hoạch hòa bình của Mỹ dành cho Ukraine là sai sự thật.

Bà Zakharova nhấn mạnh đó là “tin giả.” Theo bà, Bloomberg không có bất kỳ nguồn tin đáng tin cậy nào thân cận với Điện Kremlin, chỉ toàn những nguồn không đáng tin cậy. Và cụm từ “thân cận với Điện Kremlin” chỉ là “vỏ bọc cho sự giả mạo.”

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch 20 điểm mà Ukraine đề xuất với phía Mỹ trong các cuộc đàm phán tại Mỹ.

Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần chỉ ra rằng một số điều khoản trong kế hoạch của Kiev không đáp ứng yêu cầu của Moskva.

Cụ thể, Nga yêu cầu Ukraine rút toàn bộ quân đội khỏi Donbass, tuyên bố chính thức từ chối gia nhập NATO và hạn chế quy mô quân đội Ukraine./.

