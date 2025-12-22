Nga điều tra vụ nổ xe khiến một trung tướng quân đội thiệt mạng

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Svetlana Petrenko cho biết Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Fanil Sarvarov, đã bị thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ở phía Nam Moskva sáng 22/12.

Theo thông tin ban đầu, một thiết bị nổ gắn dưới ôtô đỗ trên phố Yasenevaya đã phát nổ, khiến Trung tướng Sarvarov tử vong.

Các nhà điều tra đang xem xét các giả thuyết liên quan đến vụ việc, trong đó có khả năng do lực lượng bên ngoài thực hiện.

Ủy ban điều tra đã mở ngay vụ án hình sự liên quan đến tội sát hại quân nhân./.

