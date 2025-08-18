FSB cảnh báo nguy cơ khủng bố hạ tầng Nga

Thế giới

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã chặn đứng âm mưu đánh bom cầu Crimea và bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia đưa thiết bị nổ tự chế vào Nga.

Đồng phục của một nhân viên FSB của Nga. (Nguồn: FSB)
Theo FSB, các nhân viên cơ quan này đã kịp thời phát hiện kế hoạch, xác định và vô hiệu hóa quả bom công suất lớn được ngụy trang tinh vi trong ôtô Chevrolet Volt, đồng thời bắt giữ tất cả những đối tượng liên quan đến việc đưa thiết bị nổ tự chế này vào Nga.

FSB cho biết xe chở bom đã được đưa vào Nga qua biên giới với Gruzia và dự kiến sẽ được đưa đến vùng Krasnodar bằng xe chuyên chở ôtô.

Sau đó, chiếc ôtô này dự kiến sẽ được giao cho một tài xế để đi đến Crimea qua cầu cùng tên để thực hiện vụ tấn công.

Trước đó, ngày 17/8, FSB cũng cho biết đã vô hiệu hóa 1 thiết bị bay không người lái ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Smolensk, miền Tây nước Nga.

Lực lượng an ninh cho rằng đây có thể là âm mưu tấn công cơ sở điện hạt nhân này./.

