Chính phủ Anh mở cuộc điều tra về nguy cơ can thiệp chính trị

Ngày 16/12, chính phủ Anh đã khởi động một cuộc điều tra về các hoạt động can thiệp từ nước ngoài vào chính trường nước này, sau khi cựu chính trị gia Nathan Gill bị kết án tù 10 năm vì nhận tiền từ một thế lực bên ngoài để tác động đến hoạt động chính trị ở trong nước.

Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Anh Steve Reed cho biết cuộc rà soát độc lập nhằm bảo vệ tính liêm chính của thể chế, đồng thời đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn đối với hệ thống chính trị và bầu cử của nước này.

Ông nhấn mạnh kết quả điều tra sẽ giúp tăng cường các biện pháp phòng ngừa và ứng phó trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ trưởng Reed, cuộc điều tra do một cựu quan chức cấp cao chủ trì và dự kiến công bố báo cáo vào tháng 3 năm sau.

Phạm vi rà soát bao gồm các hình thức gây ảnh hưởng từ nước ngoài, trong đó có các khoản quyên góp chính trị bằng tiền kỹ thuật số.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cảnh báo các hoạt động phát tán thông tin sai lệch xuyên biên giới đang có xu hướng gia tăng, gây tác động tiêu cực tới tiến trình chính trị tại nhiều quốc gia.

Luật bầu cử của Anh quy định hạn chế các hoạt động tài trợ từ bên ngoài cho các đảng phái chính trị của nước này. Các nhà tài trợ phải là cử tri đã đăng ký tại Anh hoặc doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong nước./.

