Đắk Lắk: Mệnh lệnh “thần tốc Quang Trung” từ trái tim người lính

Đây là con đường vận chuyển vật liệu xây dựng vào nhà chị em bà Hoa, ông Phát ở xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk - ngôi nhà biệt lập xa xôi giữa cánh đồng vùng tâm lũ lịch sử tháng 11 vừa qua. Lớp bùn đất vẫn còn sình lầy nhưng con đường ấy đã in hằn dấu chân người lính Quân Khu 5.

Trong các chiến sỹ đi tái thiết cuộc sống cho đồng bào vùng lũ, có người còn rất trẻ. Họ đến với đồng bào mình bằng tình yêu thương và trách nhiệm cao cả.

Mệnh lệnh “thần tốc Quang Trung” cũng là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Tường nhà cao hơn, trụ nhà thêm vững chắc qua từng ngày. Trong đêm tối, ngôi sao trên mũ các anh rực sáng như niềm tin hoàn thành căn nhà mới nhanh nhất./.