Ngôi nhà “Chiến dịch Quang Trung” đầu tiên được bàn giao cho hộ dân tại Gia Lai

Ngày 17/12, Quân đoàn 34 đã tiến hành bàn giao căn nhà đầu tiên nằm trong chương trình “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung. Căn nhà được bàn giao cho hộ gia đình bà Tô Thị Sửa (88 tuổi, thôn Chánh Hội, xã Phù Mỹ) - là gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạnh.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc do Thủ tướng Chính phủ phát động. Lữ đoàn 7 (Quân đoàn 34) được Bộ Tư lệnh Quân đoàn phân công giúp nhân dân xã Phù Cát, xã Ngô Mây xây dựng 6 căn nhà.

Với tinh thần “thần tốc thi công, thần tốc về đích," sau gần 15 ngày triển khai thi công, ngôi nhà của hộ gia đình bà Tô Thị Sửa đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình vượt tiến độ.

Ngôi nhà của hộ gia đình bà Tô Thị Sửa có diện tích 55m2 có tổng kinh phí 130 triệu đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ Nhà nước 60 triệu đồng, gia đình tích cóp và vay thêm 70 triệu đồng.

Qua gần 15 ngày đêm tổ chức thi công với 192 ngày công xây dựng của bộ đội và 30 ngày công của gia đình, ngôi nhà đã được bàn giao với tiêu chí “3 cứng, 4 chắc.”

“Những ngày sau bão 13, nhà tôi bị sập nên tôi mong muốn có được ngôi nhà mới kiên cố để ở. Tôi thắp hương, niệm phật cầu mong sẽ có được ngôi nhà mới. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng mong mỏi có được căn nhà làm nơi trú ngụ an toàn cho gia đình tôi. Và rồi, khi có các chú bộ đội về dựng nhà cho, giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Tôi vui và biết ơn chính quyền địa phương, biết ơn các chú bộ đội đã dựng nhà giúp gia đình tôi,” bà Sửa chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tặng quà cho hộ bà Tô Thị Sửa nhân dịp bàn giao nhà mới. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Tại tỉnh Gia Lai có 674 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn cần phải xây dựng lại, chủ yếu do ảnh hưởng của bão số 13. Hiện toàn bộ số nhà cần xây mới đã được khởi công.

Trong “Chiến dịch Quang Trung,” Quân đoàn 34 đảm nhiệm việc xây dựng 80 căn nhà tại Gia Lai và Đắk Lắk. Trong tổng số 80 căn, Gia Lai chiếm phần lớn với 64 căn, trải rộng trên nhiều vùng dân cư, nơi chịu thiệt hại nặng nhất sau các đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025.

Các đơn vị của Quân đoàn 34 gồm: Sư đoàn 31, Sư đoàn 320, Trường Quân sự, Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Công binh 7, Lữ đoàn 273, Trung đoàn Thông tin 29, Bộ Tham mưu và Cục Hậu cần-Kỹ thuật sẽ xây dựng 64 căn nhà tại tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân đoàn 34 ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân đoàn, không quản nắng mưa, ngày đêm giúp dân dựng lại nhà cửa, đồng thời khẳng định, Quân đoàn 34 sẽ luôn chia sẻ với những khó khăn, vất vả của nhân dân các địa phương vùng lũ nói chung và gia đình bà Tô Thị Sửa nói riêng; dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 cũng luôn sát cánh, đồng hành hỗ trợ nhân dân vượt qua mọi khó khăn.

Trước, trong và sau bão, lũ, Quân đoàn 34 cũng đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung,” thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho nhân dân sau mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã thành lập Ban chỉ đạo và điều động hơn 900 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện giúp nhân dân hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho nhân dân.

Với phương châm “Thần tốc hành quân - Thần tốc thi công - Thần tốc về đích,” Quân đoàn 34 đã khởi công xây dựng mới 80 căn nhà. Ngoài căn nhà của gia đình bà Tô Thị Sửa, các căn nhà khác đã thi công theo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trước 20/1/2026 để người dân được đón Tết Nguyên đán trong căn nhà mới.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 và địa phương đã trao nhiều phần quà tặng gia đình bà Tô Thị Sửa./.

