Ngụy trang bán “dụng cụ thông bồn cầu” để mua bán vũ khí quân dụng trên mạng

Qua đấu tranh trên không gian mạng, Công an Sơn La phát hiện đường dây mua bán vũ khí quân dụng ngụy trang dưới dạng “dụng cụ thông bồn cầu,” thu giữ nhiều súng và linh kiện nguy hiểm.

Đối tượng Vi Văn Duy (ngồi) cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Vi Văn Duy (ngồi) cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công vụ mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng, khám xét khẩn cấp và thu giữ số lượng lớn tang vật.

Theo đó, ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Sơn La) khám xét khẩn cấp nhà ở đối tượng Vi Văn Duy (sinh năm 1991, tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng (Facebook, Zalo, TikTok).

Tang vật thu giữ, gồm: 7 khẩu súng dạng nén hơi và 126 hộp linh kiện súng dạng nén hơi (126 nòng súng, 126 bộ cò súng gắn liền với bình nén hơi), 110 túi đạn bi sắt và nhiều linh kiện khác nghi là vũ khí quân dụng.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận nguồn tin tội phạm do Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển vụ việc có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng (Facebook, Zalo, TikTok).

Các đối tượng bán hàng ngụy trang với tiêu đề rao bán “dụng cụ thông bồn cầu,” tuy nhiên, nội dung trong video là các khẩu súng bằng kim loại đã được lắp hoàn chỉnh và bắn thử.

Vụ việc có liên quan đến 4 đối tượng ở tỉnh Sơn La, gồm: Quàng Văn Chom (sinh năm 1990, trú tại xã Chiềng Mai), Bàn Văn Bình (sinh năm 2004, trú tại xã Vân Hồ), Bàn Văn Tâm (sinh năm 1979, trú tại xã Tô Múa) và Lừ Văn Định (sinh năm 1989, trú tại xã Yên Sơn).

Cơ quan chức năng thu giữ vật chứng gồm: 4 khẩu súng nén hơi, kết luận giám định xác định thuộc vũ khí quân dụng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sơn La #vũ khí quân dụng #bắt giữ #tàng trữ #không gian mạng #tang vật Sơn La
