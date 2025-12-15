Họp báo Bộ Công an: Khởi tố bổ sung Shark Bình về tội trốn thuế

Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, đại diện Công an thành phố Hà Nội đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, quá trình mở rộng điều tra xác định, năm 2024, Công ty cổ phần công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật.

Công ty gồm 3 cổ đông: Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình, Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay (công ty thuộc hệ sinh thái của Shark Bình). Công ty hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy pos có thu phí).

Do doanh thu của Công ty Vimo lớn, để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Đỗ Công Diễn, Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 năm 2024, tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Giám định viên Thuế thành phố Hà Nội kết luận trốn thuế số tiền nói trên.

Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án về tội "Trốn thuế"; khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội "Trốn thuế."

Quá trình điều tra, khám xét, công an đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản của các đối tượng, bao gồm tiền, vàng, số đỏ... Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa, tạm dừng khoảng 900 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ tính chất, quy mô và trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ án.

Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn NextTech, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan dự án tiền số AntEx.

Đã dẫn độ Lê Khắc Ngọ về nước

Cũng tại buổi họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thông tin về việc dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong chuyên án Mr Pips.

Theo đó, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Phó Đức Nam (Mr Pips) là các đối tượng cầm đầu trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trên không gian mạng) thông qua thủ đoạn sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Lê Khắc Ngọ đã bỏ trốn sang Campuchia, sau đó bỏ trốn sang Philippines. Ngày 11/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy nã số 6399 đối với Lê Khắc Ngọ. Ngày 25/11/2024, Văn phòng Interpol đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ.

Qua công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Philippines, tháng 9/2025, Lê Khắc Ngọ bị cơ chức năng Philippines bắt do nhập cảnh trái phép và đang bị tạm giam tại Cơ sở giam giữ của Cục di trú Philippines.

Các cơ quan thực thi pháp luật của Philippines đã tổ chức xác minh về quá trình hoạt động của Lê Khắc Ngọ tại Philippines.

Ngày 13/12/2025, tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức dẫn độ Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đối tượng lừa đảo có lệnh truy nã quốc tế từ Philippines về nước đảm bảo an toàn.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ./.

“Shark Bình và khoảng trống pháp lý trong tài sản số" Mô hình thí điểm của Việt Nam hướng đến tài sản mã hóa gắn với tài sản thực, có nguồn dòng tiền thật, có tổ chức phát hành chịu trách nhiệm pháp lý, và có cơ quan quản lý giám sát.