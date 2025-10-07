Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án Mr. Pips, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.

Liên quan đến vụ án Phó Đức Nam hay còn gọi là Mr. Pips, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can; thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ôtô.

Ngày 24/9, cơ quan chức năng thu giữ thêm 1 ôtô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng./.