Xác minh, thu hồi tài sản của đối tượng 'Mr. Pips' theo quy định của pháp luật

Ngày 6/10, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng bọn.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phó Đức Nam (Mr. Pips), còn đối tượng Lê Khắc Ngọ, tức Mr. Hunter, hiện đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 04 bị can; thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô; trong đó mới nhất ngày 24/9/2025, thu giữ thêm 01 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản,… tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội còn phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam. Cụ thể, Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Australia, nhờ người thân đứng tên.

Các tài sản của Phó Đức Nam gồm 02 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD); 01 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD); 01 căn hộ tại Australia (trị giá khoảng 300.000 USD); 01 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD); 02 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 01 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia; 02 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an và Cảnh sát quốc tế (Interpol) để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại; với số tiền trình báo bị chiếm đoạt là hơn 1.187 tỷ đồng; làm rõ 19 văn phòng với hơn 1700 đối tượng liên quan; triệu tập và ghi lời khai của 1.028 nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh làm việc tại 18 văn phòng do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ thành lập, trong đó có 850 nhân viên sale, 119 leader và 5 quản lý văn phòng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận rằng trong quá trình làm việc, hàng tháng họ được trả lương và thưởng, với hoa hồng từ 1% đến 4% trên tổng số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản lần đầu. Qua tổng hợp sao kê tài khoản ngân hàng nhận lương của các đối tượng, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền lương và thưởng của mỗi đối tượng dao động từ 3.960.000 đồng đến 6.553.055.516 đồng. Trong tổng số 1.028 đối tượng, có 520 đối tượng được hưởng tiền thưởng từ 345.000 đồng đến 6.276.706.000 đồng. Trước mắt Cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với 520 bị can là nhân viên sale, vì các đối tượng này đều nhận thức rất rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, đối tượng Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Interpol bắt giữ tại Thái Lan, khi đang có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện đối tượng đã được di lý về Việt Nam và đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội yêu cầu đối tượng Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đề nghị các bị hại tích cực hợp tác, tiếp tục trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan về những nội dung đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản./.