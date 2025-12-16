Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 16 và ngày 17/12, nhiều khu vực trong cả nước có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm.

Trên biển, hiện tại trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Trong đêm 16 và ngày 17/12, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-3m.

Trong ngày 17/12, phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao từ 2-3,5m.

Ngoài ra, trong đêm 16 và ngày 17/12, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong đêm 17/12, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m.

Vùng biển phía Bắc, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4m. Từ ngày 18/12, gió có xu hướng giảm dần.

Trong đêm 17 và ngày 18/12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 16/12, ngày 17/12: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa rải rác, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm và sáng trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

