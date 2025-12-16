Thời tiết ngày 16/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì rét, có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/12, nhiều khu vực có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng rét, có nơi rét đậm.

Trên biển, tại trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 16/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa-Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo:, ngày và đêm 17/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa-Cà Mau, vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 16/12:

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày không mưa, đêm có mưa rải rác, trời rét, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm và sáng trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.