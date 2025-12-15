Đêm 15/12, ngày 16/12, nhiều khu vực trong cả nước có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 15/12, ngày 16/12, nhiều khu vực trong cả nước có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm.

Trên biển, hiện tại trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Dự báo, đêm 15/12 và ngày 16/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, đêm 16/12 và ngày 17/12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 15/12, ngày 16/12

Phía Tây Bắc Bộ

- Đêm có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, ngày nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Không mưa, trời rét. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm và sáng trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ

- Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ

- Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

