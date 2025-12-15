“Chiến dịch Quang Trung”: Viết tiếp câu chuyện nhân ái sau lũ dữ

Sau những ngày mưa lũ dồn dập, nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa vẫn còn hằn in dấu tích tàn phá của thiên nhiên. Bùn non phủ kín sân vườn, rác thải còn vướng lối đi, ruộng vườn còn trơ đất cát...

Thế nhưng, giữa khung cảnh ngổn ngang ấy, tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng lũ.

Vượt nắng, thắng mưa

Tại xã Diên Điền, nơi nước lũ “bủa vây” tứ bề khiến 4 căn nhà bị sập hoàn toàn và 12 căn nhà khác bị hư hỏng một phần.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung”, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.

Đến nay, 4/4 nhà bị sập đã được khởi công xây dựng, nhà hư hỏng đang sửa chữa theo kế hoạch của các hộ.

Ngôi nhà của chị Trần Thị Thanh Thúy (thôn Nam 3, xã Diên Điền) được dựng lên khi những lớp bùn còn chưa kịp khô. Con đường nhỏ dẫn vào nhà chị hai bên vẫn còn nước đọng và rác thải sau lũ.

Điều kiện khó khăn là vậy nhưng việc xây dựng mái ấm mới cho gia đình chị không vì thế mà dừng lại. Căn nhà có diện tích hơn 40m2 có đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ và gác tránh lũ. Kinh phí xây dựng do Nhà nước hỗ trợ và một phần kinh phí của gia đình.

Mấy ngày nay, chị Trần Thị Thanh Thúy tất bật khi trộn vữa giúp thợ xây, khi sửa soạn lại những cánh cửa, thanh sắt… có thể tận dụng được để đưa lên nhà mới.

Dẫu mồ hôi có ướt đẫm lưng áo nhưng chị vẫn luôn nở nụ cười tươi khi nhìn ngôi nhà vững chãi đang hiện dần ra.

“Có được căn nhà để che mưa che nắng lúc này là niềm động viên rất lớn đối với gia đình. Dù còn bộn bề khó khăn nhưng khi ổn định được chỗ ở sẽ cố gắng làm ăn,” chị Thúy chia sẻ.

Không chỉ ở Diên Điền, hàng chục căn nhà bị sập do mưa lũ đang được dựng xây bởi mồ hôi, tiền của và tình đoàn kết. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân cùng chung tay, người góp công, người góp của, san sẻ khó khăn.

Mặc cho thời tiết vẫn còn mưa, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Diên Khánh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) vẫn dựng lều bạt để xây dựng nhà cho gia đình bà Lê Thị Tuyết (tổ dân phố Thủy Tú, phường Nam Nha Trang).

Mưa lũ khiến căn nhà cấp 4 của gia đình bà ngập sâu hơn 3m và bị đổ sập, nhiều vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng hoàn toàn…Thượng tá Lê Xuân Kiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Diên Khánh cho biết, đơn vị đã bố trí 20 cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ tham gia xây dựng nhà ở cho nhân dân.

Hiện nay, nhà đã hoàn thành phần móng, dựng cột bê tông cốt thép, xây tường gạch… đúng theo thiết kế.

Thời tiết dù không thuận lợi nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực khắc phục, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ xây dựng nhà.

Góp công, góp của

Gia đình bà Lê Thị Tuyết và con trai là Lê Văn Quốc (phường Nam Nha Trang) có hoàn cảnh rất khó khăn. Bà Tuyết thường xuyên đau ốm phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Anh Quốc nghề nghiệp không ổn định.

Căn nhà cấp 4 của hai mẹ con ở vị trí phía sau gần khu vực sườn núi, mặt trước gần sông nên nước lũ lên nhanh. Trong đợt lũ vừa qua, mẹ con bà Tuyết được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

Trở về sau lũ, căn nhà của bà đã đổ sập, chỉ còn trơ lại tường với gạch ngói vỡ vụn trên nền đất. Bà khóc hết nước mắt vì không biết sẽ trú ngụ ở đâu…

Khi được chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Diên Khánh hỗ trợ xây nhà mới kiên cố, bà Lê Thị Tuyết không giấu nổi niềm xúc động. Bà nói: “Gia đình mừng còn hơn trúng vé số.”

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Nha Trang cho biết, dựa trên các mẫu nhà được Sở Xây dựng thiết kế, địa phương đã phối hợp, thống nhất với gia đình lựa chọn và điều chỉnh cho phù hợp. Căn nhà của bà Lê Thị Tuyết được xây mới vượt hơn đỉnh lũ lịch sử, đảm bảo tính bền vững khi chịu sự tác động của thiên tai như bão, lũ…

Kinh phí xây dựng có vượt hơn so với nguồn hỗ trợ theo quy định nên địa phương huy động thêm nguồn lực xã hội hóa.

Điều đáng mừng là chủ trương này nhận được sự đồng tình và đóng góp, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đến nay, tổng kinh phí xây dựng căn nhà này dự kiến khoảng 350 triệu đồng.

Hơn một tuần qua, đều đặn mỗi ngày, 10 cán bộ, chiến sỹ Công an và đoàn viên, thanh niên xã Diên Điền có mặt ở gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (thôn Tây 4) để hỗ trợ xây dựng nhà mới.

Mỗi người một việc, nam thì xúc cát, xi măng để trộn vữa, trộn bê tông, nữ thì xếp gạch, dọn dẹp vật liệu... Dưới cái nắng vừa hanh vừa gắt sau lũ, họ miệt mài làm việc cẩn thận, tỉ mỉ như chính công việc của gia đình mình.

Đôi bàn tay chị Lê Hoàng Nhật Thu, cán bộ Đoàn xã Diên Điền đang thoăn thoắt chuyển gạch để đưa lên giàn giáo kịp cho thợ xây tường. Mồ hôi ướt áo nhưng trên gương mặt chị không hề lộ vẻ mệt mỏi.

Chị Thu nói, không có tiền ủng hộ, các bạn đoàn viên đóng góp ngày công. Tuổi trẻ có sức khỏe nên không ngại việc vất vả. Chúng em chứng kiến cảnh nhiều gia đình mất nhà cửa, mất tài sản do mưa lũ thấy rất thương. Chỉ mong việc xây và sửa nhà cho những gia đình bị thiệt hại sớm hoàn thành để có chỗ ở. Tết sắp tới họ được sum vầy bên con cháu…

Đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Khánh Hòa có 89 nhà bị sập, đổ, 294 nhà bị hư hỏng nặng khiến cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho người dân trước ngày 15/1/2026.

“Chiến dịch Quang Trung” ở tỉnh Khánh Hòa không đơn thuần là hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của con người.

Bằng ý chí, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng, “sức người” đã và đang từng bước vượt qua “sức thiên nhiên”, viết tiếp câu chuyện nhân ái sau lũ dữ./.

