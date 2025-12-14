Quảng Trị: Tiếp nhận 2 cá thể khỉ mốc và khỉ mặt đỏ quý hiếm

Ngày 14/12, đại diện lãnh đạo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ mốc và khỉ mặt đỏ quý hiếm được người dân và chính quyền bàn giao.

Cụ thể, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận con khỉ mốc còn non, nặng khoảng 1kg (tên khoa học là Macaca assamensis) do chính quyền xã Đông Trạch bàn giao với sự chứng kiến của Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và Công an xã.

Tiếp đó, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật tiếp tục tiếp nhận thêm một con khỉ mặt đỏ, nặng khoảng 5kg (Macaca arctoides) do đại diện chính quyền Ủy ban Nhân dân phường Đồng Thuận bàn giao.

Trước đó, 2 cá thể khỉ mốc và khỉ mặt đỏ thuộc loại động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB này đều được người dân phát hiện đi lạc vào khu vực dân cư sinh sống. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, người dân đã chủ động thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, sau đó đưa cả hai vào khu cách ly để theo dõi, chăm sóc và phục hồi thể trạng; tập luyện khả năng thích nghi trong môi trường bán hoang dã. Khi đủ điều kiện, Trung tâm sẽ phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn khu vực phù hợp để tái thả về tự nhiên, bảo đảm an toàn cho động vật và hệ sinh thái.

Việc người dân chủ động bàn giao các loài động vật hoang dã quý hiếm cho thấy ý thức, trách nhiệm ngày càng cao của người dân trong công tác bảo vệ thiên nhiên. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc chung tay gìn giữ đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái rừng và phát triển bền vững Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nói riêng, cũng như môi trường tự nhiên nói chung./.

Nghệ An: Người dân giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ quý, hiếm cho cơ quan chức năng Người dân tự giác giao nộp thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ sự đa dạng sinh học.