Phát động chiến dịch nâng cao nhận thức của phụ nữ trên không gian mạng

Sáng 14/12/2025, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ trên không gian mạng với chủ đề “Kết nối 3 an - Làm chủ không gian số.”

Lễ phát động được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng những nỗ lực chung của quốc gia, thúc đẩy tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ về an toàn trên không giang mạng với chủ đề “Kết nối 3 an – Làm chủ không gian số” là sự tiếp nối của những nỗ lực đó, với ba định hướng nhằm giúp phụ nữ, trẻ em gái có thể làm chủ không gian số.

“An toàn” - Mỗi phụ nữ, trẻ em gái là một người sử dụng mạng hiểu biết và có trách nhiệm; không chỉ là bảo vệ mình mà còn góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn.

“An tâm” - Không gian mạng là một môi trường thân thiện, nhân văn đối với phụ nữ và trẻ em gái.

“An sinh” - Biến không gian số thành cơ hội, đòn bẩy cho những ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh, và sinh kế bền vững của phụ nữ góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Chiến dịch truyền thông sẽ bao gồm bộ tài liệu “Bình dân học vụ số” chuẩn hóa, đa dạng, dễ hiểu, dễ áp dụng; các khóa tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin, bộ minigame và các sản phẩm truyền thông sáng tạo trên nền tảng công nghệ.

Thông qua đó, chiến dịch hướng tới việc lan tỏa nhiều thông điệp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hành động của phụ nữ trong việc làm chủ không gian số, đồng thời kêu gọi tăng cường sự phối hợp liên ngành trong xây dựng môi trường mạng an toàn, bình đẳng và bao trùm.

Với quá trình số hóa nhanh chóng tại Việt Nam, không gian mạng đang trở thành một “mặt trận mới” của bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái. Trong quá trình ấy, nếu phụ nữ và trẻ em không được nâng cao nhận thức, kỹ năng và tiếng nói trên không gian mạng, thì khoảng cách giới và các hình thức bạo lực giới sẽ tiếp tục dịch chuyển từ đời thực sang đời sống số – tinh vi hơn, khó nhận diện hơn và hậu quả khó lường hơn./.

