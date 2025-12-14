Công an Hải Phòng thông tin vụ cháy nhà xưởng giày da sáng 14/12

Chiều 14/12, Công an Hải Phòng đã chính thức thông tin về vụ cháy xảy ra tại một nhà máy sản xuất giày da, thiêu rụi phần lớn nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông ở thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng.

Công an Hải Phòng thông tin hồi 7 giờ 50 ngày 14/12, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà xưởng sản xuất giày thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Oanh Vân ở thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng.

Đơn vị đã điều động 6 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Quá trình triển khai, lực lượng chức năng đánh giá đám cháy phát triển nhanh, diễn biến phức tạp, chỉ huy đã đề nghị chi viện thêm lực lượng, phương tiện.

Trung tâm thông tin chỉ huy 114 tiếp tục điều động thêm 7 xe chữa cháy, 1 robot chữa cháy, 2 xe chở phương tiện và 3 máy bơm.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Do vụ cháy xảy ra vào Chủ nhật, không có công nhân làm việc trong nhà xưởng nên không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá.

Hiện các lực lượng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Hiện trường vụ cháy là xưởng sản xuất giày thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Oanh Vân có diện tích khoảng 13.000m2./.

