Quảng Trị: Một bé gái bị khỉ hoang tấn công gây thương tích vùng mặt và đầu

Ngày 14/12, đại diện Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (Quảng Trị) cho biết vừa tiếp nhận xử lý vết thương ở vùng mặt và đầu cho một bé gái do bị khỉ hoang tấn công.

Trước đó, sáng 13/12, cháu L.Q.N (Sinh năm 2018, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) nhập viện với vết thương phức tạp vùng mặt và đầu.

Theo người nhà cháu N, khi đang chơi ở sân nhà, bất ngờ cháu bị khỉ hoang lao vào tấn công. Con khỉ hoang này sống ở lèn đá gần đó, thường xuống khu dân cư kiếm ăn, từng tấn công bị thương 4 người dân địa phương.

Ngay sau đó, cháu L.Q.N được người nhà đưa tới Trạm y tế sơ cứu ban đầu rồi được chuyển đến Khoa Ngoại-Gây mê hồi sức (Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình) để tiếp tục điều trị.

Các y, bác sỹ đã ghi nhận vết thương vùng má phải, mất khuyết da khoang 2 x 3cm, bờ nham nhở, bầm tím xung quanh, da đầu vùng chẩm có nhiều vết thương gây chảy máu.

Sau đó, bệnh nhi được hội chẩn và phẫu thuật xử lý vết thương vùng mặt, dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm giảm đau và chỉ định tiêm phòng vaccine uốn ván, phòng bệnh dại.

Tại tỉnh Quảng Trị, đây không phải là lần đầu tiên có vụ việc các loài động vật hoang dã, sinh sống tại các khu vực đồi núi xuống khu vực dân cư tấn công người dân và người đi đường.

Trước đó, vào tháng 11/2024, tại xã Phong Nha (Quảng Trị), một số người dân khi đang đi đường cũng bị một con voọc tấn công bị thương. Lực lượng chức năng sau đó đã phải lên phương án bắt con voọc này để đảm bảo an toàn cho người dân./.

TP Hồ Chí Minh: Khỉ xổng chuồng tấn công 3 người bị thương Sau khi thoát ra bên ngoài, con khỉ đuôi lợn cắn một bé trai khoảng 7 tuổi, sau đó tiếp tục tấn công một bé trai 4 tuổi và một thanh niên 18 tuổi ở phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.