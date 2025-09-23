Môi trường

TP Hồ Chí Minh: Khỉ xổng chuồng tấn công 3 người bị thương

Sau khi thoát ra bên ngoài, con khỉ đuôi lợn cắn một bé trai khoảng 7 tuổi, sau đó tiếp tục tấn công một bé trai 4 tuổi và một thanh niên 18 tuổi ở phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Linh Sơn
Con khỉ xổng chuồng đã tấn công và làm 3 người bị thương. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 23/9, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền phường Bình Tân và người dân đã bắt giữ một con khỉ đuôi lợn gây nguy hiểm cho cộng đồng. Đây là con khỉ do người dân nuôi bị xổng chuồng sau đó đã tấn công làm ba người bị thương.

Theo Cơ quan Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đây là con khỉ do người dân nuôi bị xổng chuồng từ ngày 21/9. Sau khi thoát ra bên ngoài, con khỉ này đã cắn một bé trai khoảng 7 tuổi, sau đó tiếp tục tấn công một bé trai 4 tuổi và một thanh niên 18 tuổi. Các nạn nhân đều đã được đưa đi tiêm phòng.

Chủ vật nuôi sau đó thừa nhận sự việc, cam kết thanh toán toàn bộ chi phí chích ngừa và gửi lời xin lỗi đến các gia đình.

Lực lượng kiểm lâm cho biết con khỉ này thường di chuyển trên mái nhà, gây khó khăn trong việc tiếp cận.

Ngày 23/9, đơn vị đã sử dụng thuốc gây mê để khống chế và đưa con vật về nơi chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định. Kết quả xác định đây là khỉ đuôi lợn cái, nặng khoảng 4,5kg.

Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT.

Việc nuôi, nhốt, buôn bán hay vận chuyển loài này đều phải có giấy phép của cơ quan chức năng. Trường hợp nuôi trái phép có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sự việc một lần nữa đặt ra vấn đề quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi giữ động vật hoang dã trong khu dân cư. Theo quy định, người dân không được tự ý nuôi các loài nguy cấp, quý hiếm nếu không có giấy phép và biện pháp đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, việc nuôi thú hoang dã không chỉ tiềm ẩn rủi ro cho cộng đồng mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo tồn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thành phố Hồ Chí Minh #khỉ đuôi lợn #tấn công người #Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh
