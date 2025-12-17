Thời tiết đêm 17/12: Nhiều nơi mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 17/12, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trên biển, đêm 17/12 và ngày 18/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. song cao 2-3,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, đêm 17/12 và ngày 18/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, đêm 18/12 và ngày 19/12, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 17/12, ngày 18/12:

Phía Tây Bắc Bộ:

-Đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

-Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

-Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thành phố Hà Nội:

-Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ.

-Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế:

-Phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Đêm và sáng trời lạnh; riêng thành phố Huế cục bộ có nơi có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ:

-Phía Bắc có mưa, mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ:

-Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ:

-Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

