Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Người dân Hà Nội đứng chờ đèn đỏ xuyên đêm nhờ camera AI

Sau khi hơn 1.800 camera AI được đưa vào vận hành, ý thức tham gia giao thông của người dân Hà Nội đã có ý thức chấp hành dừng đèn đỏ đúng vạch, trật tự hơn trước.

Theo dõi VietnamPlus
Người dân Hà Nội đứng chờ đèn đỏ xuyên đêm nhờ camera AI
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 17/12/2025 gồm những nội dung sau:

Người dân Hà Nội đứng chờ đèn đỏ xuyên đêm nhờ camera AI.

Hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bị xử phạt thế nào theo quy định mới?

Phim 'Mưa đỏ' kết thúc hành trình tại giải Oscar 2026.

Miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày ô nhiễm không khí trở lại.

Áp lực tâm lý nặng nề của U22 Thái Lan trước chung kết SEA Games 33.

Kéo co Việt Nam tạo nên kỳ tích trong lần đầu tiên dự SEA Games.

Lý do Tổng thống Trump cấm công dân Lào và một số nước khác nhập cảnh vào Mỹ?

Anh bơm tiền khủng nâng cấp phòng không cho Ukraine./.

#Biến thái #quấy rối tình dục #sàm sỡ #camera AI #csgt #Oscar 2026 #ô nhiễm không khí #Hà Nội #U22 Việt Nam #U22 Thái Lan #SEA Games 33 #Kéo co Việt Nam #Trump #lệnh cấm nhập cảnh Mỹ #Xung đột Nga-Ukraine #viện trợ Ukraine

Podcast mới nhất