Bản tin 60s ngày 17/12/2025 gồm những nội dung sau:

Người dân Hà Nội đứng chờ đèn đỏ xuyên đêm nhờ camera AI.

Hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bị xử phạt thế nào theo quy định mới?

Phim 'Mưa đỏ' kết thúc hành trình tại giải Oscar 2026.

Miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày ô nhiễm không khí trở lại.

Áp lực tâm lý nặng nề của U22 Thái Lan trước chung kết SEA Games 33.

Kéo co Việt Nam tạo nên kỳ tích trong lần đầu tiên dự SEA Games.

Lý do Tổng thống Trump cấm công dân Lào và một số nước khác nhập cảnh vào Mỹ?

Anh bơm tiền khủng nâng cấp phòng không cho Ukraine./.