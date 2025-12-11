Bản tin 60s ngày 11/12/2025 gồm những nội dung sau:
Sân bay chuẩn 5 sao top 10 thế giới tại Bắc Ninh.
Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức rất xấu.
Vì sao bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đề nghị tình tiết giảm nhẹ?
Bộ Công an thông tin việc mở rộng điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng.
SEA Games 33 tiếp tục gây tranh cãi vì lỗi hiển thị sai quốc kỳ.
Mỹ bắt giữ siêu tàu chở dầu ngoài khơi, Venezuela phản ứng ra sao?
Đàm phán gay gắt giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Ukraine.
Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia./.