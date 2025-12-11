Du lịch
Điểm đến Lễ hội Khách sạn/Resort Tour mới

Sân bay chuẩn 5 sao, top 10 thế giới tại Bắc Ninh

Quốc hội ngày 11/12 thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (Bắc Ninh), hướng tới mô hình sân bay chuẩn 5 sao.

Hồng Hải
Theo dõi VietnamPlus
Sân bay chuẩn 5 sao, top 10 thế giới tại Bắc Ninh
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 11/12/2025 gồm những nội dung sau:

Sân bay chuẩn 5 sao top 10 thế giới tại Bắc Ninh.

Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức rất xấu.

Vì sao bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đề nghị tình tiết giảm nhẹ?

Bộ Công an thông tin việc mở rộng điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng.

SEA Games 33 tiếp tục gây tranh cãi vì lỗi hiển thị sai quốc kỳ.

Mỹ bắt giữ siêu tàu chở dầu ngoài khơi, Venezuela phản ứng ra sao?

Đàm phán gay gắt giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Ukraine.

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia./.

Hồng Hải
(Vietnam+)
#hà nội ô nhiễm không khí #xung đột thái lan-campuchia #khởi động sân bay gia bình #điều tra đoàn văn sáng #sea games 33 gây tranh cãi #mỹ bắt tàu venezuela #đàm phán mỹ-châu âu

Podcast mới nhất