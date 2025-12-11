Khám phá những khu chợ Giáng sinh nổi tiếng nhất trên thế giới

Chợ Giáng sinh đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của mùa lễ hội cuối năm.

Lịch sử của các phiên chợ này bắt đầu từ thế kỷ 13, với khu chợ đầu tiên được ghi nhận ở Vienna, Áo vào năm 1298. Từ đó, truyền thống họp chợ mùa Vọng lan rộng khắp châu Âu và dần trở thành xu hướng toàn cầu, xuất hiện ở nhiều quốc gia từ Đức, Thụy Sĩ tới Mỹ, Canada, Singapore hay Nhật Bản.

Vào thời điểm cuối năm, hàng triệu du khách tìm đến những khu chợ này để hòa mình vào ánh đèn lung linh, hương rượu nóng nồng ấm, tiếng nhạc Giáng sinh và không khí lễ hội sôi nổi.

Dưới đây là 10 khu chợ Giáng sinh nổi tiếng nhất thế giới, nơi bạn có thể trải nghiệm tinh thần mùa lễ một cách trọn vẹn nhất.

1. Wiener Christkindlmarkt (Áo)

Giữa khoảng 20 phiên chợ rực rỡ khắp Vienna, Wiener Christkindlmarkt tại Rathausplatz là nổi bật nhất và mang đậm tính truyền thống. Khu chợ được đặt ngay trước Tòa thị chính cổ kính, tái hiện một thế giới Giáng sinh cổ tích với vòng đu quay khổng lồ, những con tuần lộc kéo xe và khu trưng bày Chúa hài đồng.

Điểm nhấn của chợ là sân trượt băng 110m2 dành cho trẻ em và “Cây Trái Tim” - một cây phong lớn được bao phủ bởi hàng trăm trái tim đỏ rực, trở thành góc check-in đặc biệt thu hút du khách. Các gian hàng ẩm thực phục vụ đủ các món đặc sản Áo như xúc xích nóng, bánh gừng và đặc biệt là cocktail Giáng sinh thơm nồng.

2. Basel Christmas Market (Thụy Sĩ)

Basel là thành phố tổ chức khu chợ Giáng sinh lớn nhất và phong phú nhất của Thụy Sĩ. Chợ được chia thành hai khu vực đông vui tại Barfüsserplatz và Münsterplatz, quy tụ khoảng 150 gian hàng với vô số đồ trang trí, gia vị, nến và quà tặng thủ công.

Khu vực Münsterplatz được thiết kế như một “khu rừng cổ tích”, nơi trẻ em có thể trang trí bánh gừng, làm nến hoặc sáng tạo những ngôi sao Giáng sinh. Từ tháp St. Martin, bạn có thể ngắm toàn cảnh phố cổ lung linh ánh đèn.

Còn tại Barfüsserplatz, tháp kim tự tháp Giáng sinh cao 13m là nơi lý tưởng để thưởng thức rượu vang nóng và đắm mình trong không khí mùa lễ.

Khu Münsterplatz.

3. Strasbourg Christmas Market (Pháp)

Strasbourg được mệnh danh là “Thủ đô Giáng sinh của châu Âu” - và không phải vô cớ. Khu chợ nơi đây, hoạt động từ năm 1570, là một trong những chợ Giáng sinh lâu đời nhất lục địa. Trải rộng trên hơn 10 địa điểm, chợ thắp sáng cả trung tâm thành phố bằng hàng ngàn ánh đèn, tạo nên bầu không khí vừa lãng mạn vừa ấm áp.

Với hàng trăm gian hàng gỗ bán đồ thủ công, quà tặng, rượu vang nóng hay bánh nướng Alsace, Strasbourg là điểm dừng chân lý tưởng để cảm nhận trọn vẹn tinh thần Giáng sinh. Đặc biệt, cây thông Noel khổng lồ tại quảng trường Kleber là biểu tượng mà bất kỳ du khách nào cũng muốn được chiêm ngưỡng.

4. Brussels Winter Wonders (Bỉ)

Không chỉ là một khu chợ, Winter Wonders của Brussels là một lễ hội quy mô lớn, kéo dài trên nhiều khu vực như Bourse, Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte Catherine và Marche aux Poissons. Khi mùa Vọng đến, cả thành phố được phủ kín bởi ánh sáng và âm nhạc.

Tại đây, bạn có thể tham gia sân trượt băng, trải nghiệm trò chơi hội chợ, xem các màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo trên Grand Place. Khoảng 200 gian hàng phục vụ rượu glühwein, bia Bỉ, bánh quế cùng vô vàn món quà Giáng sinh xinh đẹp.

5. Fira de Santa Llucia (Tây Ban Nha)

Fira de Santa Llucia có lịch sử từ năm 1786, ban đầu chỉ diễn ra trong một ngày để mừng lễ Santa Llucia nhưng ngày nay đã trở thành hội chợ kéo dài ba tuần. Khu chợ được tổ chức ngay trước Nhà thờ lớn Barcelona và được chia thành bốn khu vực đặc thù gồm tượng trang trí Chúa giáng sinh, cây xanh-đồ trang trí, khu thủ công mỹ nghệ và khu nhạc cụ.

Một trong những điểm đặc sắc nhất của chợ là hoạt động Caga Tió - khúc gỗ Giáng sinh khổng lồ, khi bị gõ bằng gậy sẽ “tặng” kẹo và quà cho người chơi, tạo nên niềm vui đặc biệt cho trẻ nhỏ và du khách.

6. Hyde Park Winter Wonderland (Anh)

Một trong những sự kiện Giáng sinh đình đám nhất London chính là Winter Wonderland ở Hyde Park. Ra mắt năm 2005, lễ hội nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích với hơn 200 trò chơi và hoạt động giải trí như vòng đu quay 70m, sân trượt băng ngoài trời lớn nhất nước Anh, hội thảo điêu khắc băng, biểu diễn xiếc, nhạc sống và cả một khu làng ẩm thực phong phú.

Không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng bị cuốn hút bởi không khí sôi động, đầy màu sắc tại đây.

7. The Distillery Winter Village (Canada)

Tọa lạc trong khu Distillery lịch sử, Winter Village của Toronto mang đậm phong cách chợ Giáng sinh châu Âu. Những gian hàng ngoài trời, cabin gỗ, ẩm thực theo mùa và hàng loạt hoạt động lễ hội khiến nơi đây trở nên cực kỳ ấm cúng khi đông về.

Nổi bật nhất phải kể đến cây thông Noel cao 15m, các chương trình hát mừng, cuộc săn tìm bánh gừng, và vô số quà tặng thủ công-đồ trang trí được bày bán tại các gian hàng.

8. Winter Village at Bryant Park (New York, Mỹ)

Mùa Đông ở Manhattan luôn đặc biệt nhờ Winter Village tại Bryant Park. Khu chợ có hơn 150 kiốt cùng sân trượt băng 1.500m2 miễn phí nếu bạn mang theo giày trượt riêng.

Quần thể The Lodge là điểm thưởng thức ẩm thực và đồ uống yêu thích của du khách với các quầy bar, vườn bia và nhà hàng theo chủ đề Giáng sinh.

Ngoài ra, đài phun nước Josephine Shaw Lowell tại đây trở nên đặc biệt quyến rũ vào mùa Đông vì lớp nước thường xuyên đóng băng, tạo nên khung cảnh đẹp như phim.

9. Christkindlmarket Chicago (Chicago, Mỹ)

Christkindlmarket Chicago ra đời năm 1996, lấy cảm hứng từ chợ Nuremberg (Đức). Chợ được tổ chức tại Daley Plaza và RiverEdge Park, mang đến không khí Giáng sinh đậm chất Đức với xúc xích nướng, rượu nóng, đồ thủ công và chương trình biểu diễn trực tiếp.

Vào cuối tuần, du khách có thể mua vé “vào cửa nhanh” để tránh chen chúc trong dòng người đông đúc tại Daley Plaza.

10. Christmas Wonderland (Singapore)

Giữa lòng Singapore hiện đại, Christmas Wonderland tại Gardens by the Bay là một thiên đường Giáng sinh rực rỡ. Sự kiện đã bước sang năm thứ 11, kéo dài khoảng bốn tuần trên diện tích hơn 27.000m2.

Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Spalliera cao 20m - thiết kế ánh sáng lấy cảm hứng từ lâu đài Mesola (Italy) - cùng hàng loạt hoạt động như tàu hỏa Giáng sinh, trò chơi hội chợ, show ánh sáng và các màn trình diễn nghệ thuật. Con đường Ánh sáng lung linh hàng nghìn bóng đèn là điểm check-in không thể bỏ lỡ./.

