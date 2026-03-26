Vì sao con người cần tiếp xúc ánh nắng để cơ thể khỏe mạnh?

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người dành phần lớn thời gian trong nhà hoặc trong các không gian kín như văn phòng, trung tâm thương mại hay phương tiện giao thông.

Ánh nắng Mặt Trời vì thế dường như trở thành thứ xa xỉ trong nhịp sống bận rộn. Không ít người thậm chí cố gắng tránh nắng vì lo ngại da sạm màu hoặc ảnh hưởng đến làn da.

Tuy nhiên, ánh nắng Mặt Trời lại đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Khi được tiếp xúc đúng cách, ánh nắng không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và năng lượng sống mỗi ngày.

Ánh nắng giúp cơ thể tạo ra vitamin D

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của ánh nắng Mặt Trời là giúp cơ thể sản sinh Vitamin D. Khi tia cực tím từ ánh nắng chiếu vào da, cơ thể bắt đầu quá trình tổng hợp loại vitamin này. Vitamin D đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp cơ thể hấp thụ canxi và phốt pho - hai khoáng chất quan trọng cho hệ xương.

Nếu thiếu vitamin D trong thời gian dài, xương có thể trở nên yếu và dễ tổn thương hơn. Ở trẻ em, tình trạng này có thể dẫn đến còi xương, còn ở người lớn có thể gây ra loãng xương. Vì vậy, chỉ cần dành một khoảng thời gian ngắn dưới ánh nắng mỗi ngày cũng có thể giúp cơ thể duy trì lượng vitamin D cần thiết.

Điều thú vị là thực phẩm chỉ cung cấp một phần nhỏ vitamin D cho cơ thể, trong khi phần lớn lượng vitamin này được tổng hợp nhờ ánh nắng Mặt Trời.

Ánh nắng giúp cải thiện tâm trạng

Không chỉ tác động đến thể chất, ánh nắng còn có ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần. Khi tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, não bộ sẽ kích thích sản xuất Hormone serotonin - một chất dẫn truyền thần kinh có liên quan đến cảm giác hạnh phúc và thư giãn.

Serotonin giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác tích cực hơn trong cuộc sống. Đó là lý do nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn vào những ngày nắng đẹp, trong khi thời tiết âm u kéo dài đôi khi khiến tâm trạng trở nên nặng nề.

Ở những nơi có mùa Đông dài và thiếu ánh nắng, nhiều người có thể gặp tình trạng Rối loạn cảm xúc theo mùa - một dạng trầm cảm liên quan đến sự thiếu hụt ánh sáng tự nhiên. Điều này cho thấy ánh nắng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của con người.

Ánh sáng giúp điều chỉnh nhịp sinh học

Cơ thể con người hoạt động theo một chu kỳ sinh học tự nhiên gọi là Nhịp sinh học. Chu kỳ này giúp điều chỉnh nhiều hoạt động quan trọng như thời gian thức-ngủ, nhiệt độ cơ thể và mức năng lượng trong ngày.

Ánh sáng Mặt Trời, đặc biệt là ánh sáng buổi sáng, đóng vai trò như một “tín hiệu” giúp cơ thể thiết lập lại đồng hồ sinh học. Khi mắt tiếp nhận ánh sáng tự nhiên, não bộ sẽ nhận biết rằng một ngày mới đã bắt đầu. Nhờ đó, cơ thể trở nên tỉnh táo hơn và dễ dàng duy trì trạng thái tập trung.

Ngược lại, khi con người ít tiếp xúc với ánh nắng, đồng hồ sinh học có thể bị rối loạn. Điều này khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày nhưng lại khó ngủ vào ban đêm.

Ánh nắng giúp tăng cường hệ miễn dịch

Nhiều nghiên cứu cho thấy ánh nắng Mặt Trời cũng có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch. Vitamin D do cơ thể tạo ra nhờ ánh nắng có vai trò quan trọng trong việc giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp cơ thể chống lại nhiều loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Điều này đặc biệt quan trọng trong những giai đoạn thời tiết thay đổi hoặc khi cơ thể dễ bị suy giảm sức đề kháng.

Ngoài ra, việc ra ngoài trời và vận động dưới ánh nắng nhẹ cũng giúp cơ thể trở nên năng động hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.

Khi con người ngày càng ít tiếp xúc với ánh nắng

Trong xã hội hiện đại, nhiều người có thói quen bắt đầu ngày làm việc trong nhà và kết thúc khi trời đã tối. Điều này khiến thời gian tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên giảm đáng kể. Thậm chí có những người gần như không ra ngoài trời trong suốt nhiều ngày.

Lối sống này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như thiếu vitamin D, mệt mỏi kéo dài hoặc rối loạn giấc ngủ. Việc tránh ánh nắng hoàn toàn không phải là giải pháp tốt cho sức khỏe, bởi cơ thể vẫn cần một lượng ánh sáng tự nhiên nhất định để hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nên tiếp xúc với ánh nắng quá lâu hoặc trong thời điểm nắng gắt. Ánh nắng giữa trưa có thể gây hại cho da nếu không được bảo vệ đúng cách.

Tiếp xúc với ánh nắng đúng cách

Để tận dụng lợi ích của ánh nắng Mặt Trời, các chuyên gia khuyến khích nên tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng sớm hoặc cuối buổi chiều. Đây là khoảng thời gian ánh nắng dịu nhẹ và ít gây hại cho da.

Chỉ cần khoảng 10-20 phút mỗi ngày dưới ánh nắng nhẹ cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Việc đi bộ buổi sáng, tập thể dục ngoài trời hoặc đơn giản là dành thời gian trong công viên đều là những cách tốt để tiếp nhận ánh sáng tự nhiên.

Bên cạnh đó, khi tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài, nên sử dụng các biện pháp bảo vệ như đội mũ, mặc áo chống nắng hoặc dùng kem chống nắng để bảo vệ làn da./.

