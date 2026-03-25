Khí đốt tự nhiên ở châu Âu có hàm lượng khí benzen gây ung thư cao

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí môi trường Environmental Research Letters, các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford và viện nghiên cứu PSE Healthy Energy của Mỹ cho biết đã ghi nhận hàm lượng khí benzen gây ung thư cao đến mức nguy hiểm trong khí đốt tự nhiên ở châu Âu và cảnh báo về nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn đối với các hộ gia đình.

Trong các mẫu khí gas từ bếp gia đình ở Anh, Italy và Hà Lan, các nhà khoa học đã phát hiện nồng độ benzen cao hơn từ 9 đến 73 lần so với các mẫu tương đương ở Bắc Mỹ.

Đặc biệt nghiêm trọng là trong khoảng 40% số hộ gia đình sử dụng bếp gas được kiểm tra, các chuyên gia đã ghi nhận rò rỉ, có nghĩa là người sử dụng đã tiếp xúc với hơi benzen trong thời gian dài. Trong số 9% hộ gia đình, lượng khí rò rỉ vượt quá giới hạn benzen cho phép của Liên minh châu Âu (EU).

Các tác giả của nghiên cứu cho biết đây là một kết quả gây sốc vì hàng trăm nghìn người ở châu Âu có thể đang tiếp xúc mãn tính với benzen mà không hề hay biết, trong khi chỉ một lượng gas rò rỉ nhỏ cũng có thể nhanh chóng dẫn đến những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Hiện khí đốt tự nhiên vẫn tiếp tục được vận chuyển từ Tây Bắc Âu sang Đức, trong đó Hà Lan chiếm 24% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức trong năm 2025.

Dù khí đốt nhập khẩu vào Đức vẫn đáp ứng giới hạn benzen hiện hành của EU, có hiệu lực từ năm 2015, và theo ông Frank Dietzsch thuộc Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Khí đốt và Nước của Đức (DVGW), đến nay, chưa có trường hợp vượt quá nào được ghi nhận tại các cửa khẩu biên giới với Hà Lan.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của Mỹ cho thấy nguy cơ quá cao, kể cả đối với người tiêu dùng Đức vì chỉ cần những rò rỉ nhỏ từ bếp ga, bình đun nước nóng trong phòng tắm hoặc hệ thống sưởi bằng ga cũng có thể góp phần gây phơi nhiễm benzen cho người dân.

Các nhà nghiên cứu Mỹ đang kêu gọi phân tích hóa học toàn diện về khí đốt tự nhiên của châu Âu và đánh giá lại các hậu quả về sức khỏe dọc theo chuỗi cung ứng - từ khai thác đến thiết bị gia dụng.

Đồng tác giả nghiên cứu Drew Michanowicz nói với tạp chí Spiegel: “Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp chỉ tập trung vào phát thải khí nhà kính chứ không phải các sản phẩm phụ gây ung thư."

Một vấn đề mang tính hệ thống rõ ràng như vậy đòi hỏi một giải pháp mang tính hệ thống và cách an toàn nhất là giảm hàm lượng benzen trong khí tự nhiên./.

