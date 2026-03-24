Việt Nam sẵn sàng là cầu nối chuyển giao công nghệ phát triển chăn nuôi hiện đại

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh chăn nuôi hiện là một trong những trụ cột của ngành nông nghiệp, đóng góp khoảng 27% giá trị sản xuất toàn ngành và tạo sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân.

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi đã chuyển dịch mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển theo chuỗi giá trị.

Với thế mạnh nổi bật đó, ông Tiến cho hay, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là cầu nối chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm để cùng xây dựng ngành chăn nuôi hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Ba trụ cột cho phát triển chăn nuôi bền vững

Chia sẻ tại Hội nghị “Chuyển đổi chăn nuôi bền vững trong hệ thống lương thực thực phẩm ở châu Á - Thái Bình Dương” diễn ra từ ngày 24-26/3, ông Tiến cho biết tại châu Á - Thái Bình Dương, chăn nuôi đóng góp 18-30% GDP nông nghiệp ở nhiều quốc gia. Tuy vậy, các hệ thống chăn nuôi hiện cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến khí hậu, môi trường, thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng cũng như áp lực về đất đai và nước.

Trong khi đó, tại Việt Nam, chăn nuôi là một trong những trụ cột quan trọng của ngành nông nghiệp. Hiện cả nước duy trì tổng đàn lợn trên 31 triệu con, đàn gia cầm trên 585 triệu con, với sản lượng thịt các loại đạt khoảng 8,7 triệu tấn/năm. Ngoài ra, Việt Nam cũng là quốc gia nằm trong nhóm các nước có ngành chăn nuôi phát triển nhanh, năng động của thế giới và là một trong những trung tâm sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn của khu vực.

Từ thực tiễn phát triển ở trong nước, cũng như bài học từ kinh nghiệm quốc tế, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững không còn là sự lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết.

Với tinh thần đó, ông Tiến nêu ba định hướng chiến lược cho giai đoạn tới. Thứ nhất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của phát triển chăn nuôi. Việc tăng cường giống vật nuôi năng suất cao, dinh dưỡng chính xác, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số và hệ thống quản lý thông minh, quản trị ngành bằng dữ liệu số sẽ góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của ngành

Tiếp theo, ông Tiến nhấn mạnh phát triển chăn nuôi phải gắn chặt với an toàn sinh học và cách tiếp cận “Một sức khỏe - One Health,” trong đó xây dựng hệ thống thú y hiện đại và tăng cường giám sát dịch bệnh là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe con người, động vật, hệ sinh thái.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu. (Ảnh: Bảo Thắng)

Cuối cùng, chăn nuôi cần trở thành một phần của giải pháp khí hậu và cải thiện sinh kế, thông qua phát triển các mô hình chăn nuôi xanh, kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: “Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là cầu nối chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm để cùng xây dựng ngành chăn nuôi hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.”

"Chìa khóa" chuyển đổi hệ thống chăn nuôi



Về phía quốc tế, ông Alue Dohong - Phó Giám đốc Văn phòng Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng chăn nuôi không chỉ là câu chuyện về thực phẩm mà còn liên quan mật thiết đến sinh kế, khả năng phục hồi và phát triển nông thôn. Hàng trăm triệu nông dân và người chăn nuôi phụ thuộc vào lĩnh vực này, đặc biệt là các cộng đồng chăn nuôi gia súc tại những khu vực có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Do đó, việc tăng cường hệ thống y tế động vật, nâng cao an toàn sinh học trong toàn chuỗi giá trị và thúc đẩy cách tiếp cận “Một sức khỏe” được xem là những giải pháp thiết yếu. Bên cạnh đó, việc sử dụng vaccine hiệu quả, cải thiện dinh dưỡng vật nuôi và áp dụng các phương thức canh tác tiên tiến cũng góp phần giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và tình trạng kháng kháng sinh.

Đại diện FAO cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thành viên thúc đẩy chuyển đổi chăn nuôi bền vững, phù hợp với các mục tiêu phát triển dài hạn về sản xuất, dinh dưỡng, môi trường và đời sống.

Từ góc độ nghiên cứu quốc tế, bà Siboniso Moyo - Phó Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI), cũng nhấn mạnh khoa học và đổi mới sáng tạo là "chìa khóa" để chuyển đổi hệ thống chăn nuôi. Trong đó, những nghiên cứu về sức khỏe động vật, chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu và cách tiếp cận “Một sức khỏe” có thể giúp mọi quốc gia nâng cao năng suất, đồng thời quản lý tốt hơn nguy cơ dịch bệnh hay áp lực lên môi trường.

Hiện ILRI đang hợp tác với nhiều đối tác tại châu Phi, châu Á để tạo ra bằng chứng khoa học, giải pháp thực tiễn cho hệ thống chăn nuôi năng suất, bền vững hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.

“Châu Á là khu vực chiến lược của ILRI, còn Việt Nam là nơi tổ chức này đã hiện diện gần 20 năm, hợp tác trong các lĩnh vực như sức khỏe vật nuôi, một sức khỏe, an toàn thực phẩm, chăn nuôi thích ứng khí hậu và chuỗi giá trị chăn nuôi,” bà Siboniso Moyo nhấn mạnh thêm.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất quan điểm, chuyển đổi chăn nuôi không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Do vậy, Hội nghị “Chuyển đổi chăn nuôi bền vững trong hệ thống lương thực thực phẩm ở châu Á - Thái Bình Dương” lần này cần xác định các ưu tiên chung, các giải pháp đổi mới và những cơ hội hợp tác mạnh hơn giữa khoa học, chính sách và đầu tư, hướng tới các hành động cụ thể cho khu vực.

Trong khuôn khổ Hội nghị, ILRI và Trung tâm Hợp tác quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì Sự phát triển của Pháp (CIRAD) đã ký kết 4 thỏa thuận hợp tác Nghiên cứu với các đối tác Việt Nam gồm Viện Chăn nuôi Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam./.

