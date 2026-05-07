Toyota ra mắt mẫu xe điện ba hàng ghế đầu tiên của Lexus

Ngày 7/5, tập đoàn ôtô Toyota của Nhật Bản đã ra mắt mẫu xe điện TZ-dòng xe điện ba hàng ghế đầu tiên thuộc thương hiệu hạng sang Lexus, hướng tới nhóm khách hàng gia đình.

Mẫu xe dự kiến được bán tại Nhật Bản từ mùa Đông năm nay.

Lễ ra mắt diễn ra tại Trung tâm Kỹ thuật Toyota Shimoyama ở tỉnh Aichi. Toyota cho biết mẫu xe mới cũng sẽ được phân phối tại Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, song hiện chưa công bố giá bán.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc thiết kế Toyota Simon Humphries cho rằng TZ đánh dấu một tiêu chuẩn mới trong phân khúc xe điện hạng sang, với khả năng vận hành êm ái nhờ hệ thống truyền động điện kết hợp cấu trúc thân xe cứng cáp-yếu tố vốn là thế mạnh của Lexus.

Theo Toyota, phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản có không gian nội thất rộng rãi, phạm vi hoạt động khoảng 620 km sau mỗi lần sạc và được cung cấp với 11 tùy chọn màu sắc.

Trong năm tài chính 2025, Toyota đạt kỷ lục mới với 10,48 triệu xe bán ra trên toàn cầu, tăng 2% so với năm trước, trong khi sản lượng toàn cầu tăng 2,2% lên 9,89 triệu xe.

Đáng chú ý, doanh số xe điện và xe hybrid tăng 6,5%, đạt mức kỷ lục 5,04 triệu chiếc./.

