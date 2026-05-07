Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka vào ngày 7-8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka vào ngày 7-8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970.

Chuyến thăm góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa Lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử hơn nửa thế kỷ qua./.

​