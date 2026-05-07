Phong lưu Sơn Vĩ - Phiên chợ tình ca giữa miền biên viễn

Giữa miền biên viễn nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc, sau phiên chợ tình Khâu Vai một ngày, đồng bào các dân tộc lại tìm về với Chợ Phong lưu Sơn Vĩ ở xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang.

Không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi hàng hóa, Chợ Phong lưu Sơn Vĩ còn là không gian văn hóa đậm sắc màu truyền thống, nơi lưu giữ những câu chuyện tình yêu mộc mạc, thủy chung của đồng bào vùng cao.

Năm 2026, Lễ hội Chợ Phong lưu Sơn Vĩ và Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sơn Vĩ được tổ chức trong 2 ngày 13-14/5 (tức 27-28/3 âm lịch) tại khu vực chợ trung tâm thôn Lũng Làn với chủ đề “Phiên chợ tình ca”./.